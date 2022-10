Foi durante o programa 'Dois às 10', da TVI, esta terça-feira, que Cláudio Ramos defendeu Cristiano Ronaldo perante toda a polémica por ter abandonado o jogo do Manchester United antes do apito final, depois de ter ficado como suplente.

"O mundo inteiro neste momento está dividido. Estamos do lado do Cristiano Ronaldo ou não. Nós estamos do lado do Cristiano Ronaldo. As pessoas dizem que ele não se portou bem porque abandonou e ele fez uma birra, não, não! Eu sou da opinião de que… eu teria feito pior, é que nem tinha aquecido", começou por comentar Cláudio Ramos.

"É justo o que fizeram? Eu não concordo", afirmou. "Não se pode olhar para o Cristiano Ronaldo só por causa desta atitude, tem que se olhar para a carreira toda. Sempre Cristiano Ronaldo", acrescentou.

"Eu sou pelo Cristiano Ronaldo e não gosto das pessoas que, por causa desta atitude, esquecem tudo aquilo que ele já fez. E já me começa a enervar", completou.

