Liliana Filipa chegou ao MEO Sudoeste e fê-lo com muita vontade de captar os olhares de todos os presentes.

Para a ocasião, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' apostou num curto conjunto preto, acompanhado por um casaco cor de rosa repleto de folhos e um chapéu preto vistoso.

A caixa de comentários encheu-se de elogios de seguidores que gostaram das peças originais e da ousadia da influenciadora.

