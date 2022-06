A gala deste sábado, 18 de junho, do 'Idolos' foi inspirada no Rock in Rio Lisboa, uma vez que a edição deste ano arrancou também ontem. O tema levou Sara Matos a mostrar-se na faceta mais festivaleira com um visual arrojado e cheio de feminilidade.

A anfitriã do concurso de talentos surgiu com um vestido que reunia duas das grandes tendências deste ano: a cor, rosa choque, e cut out na zona da barriga.

O penteado foi igualmente pensado a rigor, tendo Sara Matos apostado em extensões e finas tranças na parte da frente do cabelo.

