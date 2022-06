Fábio Augusto abandona o 'Ídolos' por decisão do público na noite deste sábado, 18 de junho, numa gala inspirada no Rock in Rio Lisboa, a propósito do início de mais uma edição do festival.

Cada concorrente deu a voz por duas canções, tendo Fábio escolhido os temas 'Sunday Morning', dos Maroon 5, e 'Isn't She Lovely', de Stevie Wonder. Contudo, não conseguiu convencer o público e perdeu o lugar na competição.

Restam agora cinco finalistas: Eva Stuart, Juliana Anjo, Beatriz Almeida, Gabriela Lemos e Eduardo Gonçalves.

