Sara Matos tem surpreendido enquanto apresentadora do programa ‘Ídolos’. A atriz tem sido bastante elogiada não só devido ao seu trabalho como anfitriã do programa da SIC, mas também por causa dos visuais com que surge nas galas.

Este sábado, 11 de junho, Sara deu nas vistas ao surgir com um vestido comprido brilhante, cujo destaque foi o decote profundo.

Em termos de penteado, a apresentadora decidiu apostar num apanhado com franja direita.

Ora veja:

