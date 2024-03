Fábio Caçador tem 36 anos, é de Moura e é um dos 20 concorrentes do novo 'Big Brother'. Ainda assim, nas redes sociais e em algumas conversas de café, é mencionado como "aquele que parece o Jason Momoa, o Aquaman".

O diretor comercial de uma agência comercial estava habituado a liderar na sua profissão e agora, no interior da casa mais vigiada do país, foi o primeiro a receber a tarefa de 'comandar as tropas'.

Depois de vencer a primeira prova do líder, Fábio ficou encarregue de gerir os colegas, o que não tem sido particularmente fácil. Ainda assim, Fábio parece reunir muita popularidade, quer junto da maioria dos colegas, quer junto do público, como se pode avaliar pelos comentários deixados nas várias redes sociais.

Dado que tem sido muitas vezes comparado a Jason Momoa, o ator que começou a dar cartas na série 'Game of Thrones' e que deste então já participou em projetos como 'Aquaman', 'Velocidade Furiosa X' e 'See', o Fama ao Minuto decidiu reunir na galeria algumas fotografias de Fábio e outras de Momoa. Diga-nos, depois, a que conclusões chegou.

Leia Também: "Queres que te trate como rapariga?". A conversa do 'BB' que já é viral