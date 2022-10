João Baião completa 59 anos e está a ser muito acarinhado pelos colegas, amigos e fãs. Nas redes sociais já foram várias as manifestações de carinho que recebeu, entre elas a carinhosa mensagem de Tânia Ribas de Oliveira.

"Hoje é o dia dele! O João faz anos! Toquem os sinos, lancem foguetes, dancem nas ruas, pintem a vida de várias cores! Ele não merece menos do que isso. É isso que o João faz todos os dias às nossas vidas e faz isso com um entrega absolutamente pura, de quem dá tudo porque não sabe amar com filtros", começou por escrever na legenda de uma montagem fotográfica com imagens de ambos.

"Como portuguesa, obrigada! Como amiga, irmã, cúmplice, confidente… um agradecimento ainda maior por fazer parte da tua vida, da tua família, do teu sangue. E tu da minha", acrescentou.

"Hoje o dia é teu, meu amor! Vive-o intensamente e com a certeza de que és muito amado por todos, porque ter um coração bom compensa sempre. Parabéns à tua mana também. E recebe um abraço apertado e muitas gargalhadas como as que já demos hoje ao telefone! Amo-te", completou.

Após a partilha, João Baião respondeu: "Oh meu grande amor, muito obrigado. Esse teu coração tão doce e poético na forma como enalteces tão bem a nossa língua portuguesa deixa me sempre tão emocionado. Amo-te muito, minha Tânia, nossa Tânia".

