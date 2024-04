O.J. Simpson terá morrido rodeado dos quatro filhos, segundo conta o TMZ. Os dois filhos mais novos do ex-jogador de futebol americano, Sydney e Justin, fruto da relação que este manteve com Nicole Brown Simpson, juntaram-se aos irmãos Jason e Arnelle, que O.J. teve com Marguerite Whitley, para se despedirem do pai.

O tablóide conta ainda que "dezenas de amigos" se deslocaram à casa de O.J. para vê-lo antes da morte e que todos eles tiveram de assinar um contrato de confidencialidade que garante que os pormenores sobre a sua condição permanecem em segredo. Sabe-se ainda que foram proibidos de entrarem com os telemóveis.

Vale lembrar que O.J. Simpson morreu esta quarta-feira, dia 10 de abril, aos 76 anos, depois de uma dura batalha contra um cancro na próstata. A vida do antigo atleta fica marcada pela acusação de assassinato da ex-mulher e de um amigo. Acabou ilibado dos crimes em 1995, um veredicto muito polémico que ainda hoje continua a dar que falar.