Whoopi Goldberg fez um pedido de desculpas após polémicas declarações que fez sobre o Holocausto. No programa da ABC 'The View', desta segunda-feira, 31 de janeiro, a atriz afirmou que o holocausto não era uma questão "de raça".

"O Holocausto não foi por causa da raça. Não, não é por causa da raça", disse a artista, de 66 anos. "É sobre a falta de humanidade do homem para com o outro", defendeu.

"No minuto em que nos focamos na raça, [a discussão] vai pelo cano abaixo. Vamos falar sobre isto pelo que realmente é. É como as pessoas tratam as outras pessoas. É um problema. Não interessa se és negro ou branco porque negros, brancos, judeus, italianos, todos se prejudicam uns aos outros", argumentou.

O assunto gerou uma intensa discussão entre Goldberg e os restantes comentadores do programa.

Perante a polémica gerada à volta de tais declarações, a celebridade escreveu na sua conta de Twitter. "Eu disse que o 'Holocausto' não era sobre a raça, mas sobre a falta de humanidade do homem para com o outro'. Deveria ter dito que era sobre as duas coisas", sublinhou.

"Como o Jonathan Greenblatt da Liga Anti-Difamação partilhou, 'o Holocasuto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazis - que consideravam uma raça inferior'. Fica aqui corrigido", continua.

"Os judeus em todo o mundo terão sempre o meu apoio, o qual nunca acabará. Lamento pela dor que causei", completa.

