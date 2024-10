"Tenho uma nota legal pessoal", disse Hostin, concretizando: "Donald Trump, quero agradecer-lhe por dizer tantas mentiras e cometer tantos alegados crimes e providenciar-nos material diário. Ajuda-nos a fazer o nosso trabalho e estou-lhe muito grata".

Na quarta-feira, Trump, em campanha na Pennsylvania, disse que Hostin, que é negra e latina, "é mais burra que Kamala", afirmando: "Aquela é uma mulher burra. Desculpem, peço desculpa, mulheres, ela é uma idiota".

Mais tarde, atacou Golderg, que também é negra, chamou-a de "louca". Trump afirmou que uma vez a contratou para atuar e acusou-a de ter "uma boca suja".

"Foi tão imunda, suja, nojenta, que metade da audiência saiu. Eu disse que nunca mais a contrataria. Foi tão suja. Cada palavra era imunda, suja. Que falhada que ela é", disse.

Goldberg usou hoje as declarações de Trump como uma medalha de honra: "Fui imunda e defendo-o. Sempre fui imunda. E o senhor sabia isso quando me contratou".

A apresentadora e atriz acrescentou que Trump a contratou quatro vezes: "Quão burro é o senhor?".

"Sabe quão suja nunca fui? Nunca agarrei ninguém pela genitália", disse ainda a apresentadora, em referência ao vídeo 'Access Hollywood', no qual Trump se gaba de ter agarrado mulheres de forma sexual sem o seu consentimento.

"Há uma diferença entre pessoas que atacam outras pessoas e pessoas que dizem palavras que não queremos que as crianças digam no meio da igreja", acrescentou.

Os ataques de Trump surgiram depois de o programa ter convidado a candidata democrata Kamala Harris para uma entrevista na terça-feira.

As apresentadoras do programa entraram hoje no ar ao som de 'Dirty' (Sujo), de Christina Aguilera.

"É uma das palavras que 'vocês-sabem-quem' usou quando estava a falar de mim em particular, mas estava a falar sobre nós nos seus comícios", disse Goldberg.

Hostin, advogada e correspondente sénior da ABC News, brincou com Trump: "Admito, posso não ter passado tanto tempo como o senhor em tribunal".

Depois, referindo que Trump foi considerado responsável por abusos sexuais, disse: "Tenho um historial de processar criminosos sexuais, por isso obrigada por manter pessoas como nós no ativo".

Trump contestou a ideia de que a sua retórica seja problemática, mesmo com as sondagens a mostrarem que ele tem menos apoio entre as mulheres do que junto dos homens.

"As mulheres querem ver o nosso país a regressar", disse o candidato republicano, acrescentando: "Elas não se importam".