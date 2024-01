Márcia, participante do último 'Big Brother' foi a convidada desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, do 'Goucha' e esteve à conversa com o apresentador, que já tinha manifestado o seu apoio à concorrente.

Apesar de ter ficado em terceiro lugar, Manuel Luís Goucha mostrou-se muito entusiasmado por receber a ex-concorrente e foi até ao camarim, antes do início do programa, onde a cumprimentou entusiasticamente.

"Vocês pediram… nós mostramos!", escreveu o apresentador na legenda de um vídeo publicado no seu Instagram no qual mostra o grande abraço que deu a Márcia.

Veja o momento no vídeo abaixo

