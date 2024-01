Apesar de nunca ter sido fã do jogo de Francisco Monteiro no 'Big Brother' e de, pelo contrário, ter apoiado incondicionalmente Márcia Soares, Goucha entrevistou ontem o vencedor do reality show e tentou fazê-lo com a maior das imparcialidades.

Ainda assim, como seria de prever, várias foram as críticas de espectadores, fãs de Francisco, que consideraram que o apresentador foi algo agressivo.

Nessa sequência, Goucha fez uma nova partilha nas redes sociais e divulgou um texto publicado por Susana Areal, especialista em comportamento humano, no qual é dito que Goucha conseguiu que Francisco "falasse de coração aberto" e que foi notória a "sintonia" entre ambos.

"Para quem acha que eu fui agressivo. Realmente o fanatismo tolda a mente", acrescentou por fim Goucha.



© Instagram/Goucha