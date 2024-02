Manuel Luís Goucha juntou-se hoje, 28 de fevereiro, a Cristina Ferreira no 'Dois às 10' para juntos lembrarem o 'Você na TV', programa de sucesso que a dupla apresentou e que terminou em 2020 (tendo estreado em 2004).

Foram muitos os momentos divertidos que marcaram este formato, tendo sido um deles lembrado pelos apresentadores.

"É a rábula mais espantosa", começa por explicar Goucha a Cláudio Ramos, também presente no programa.

"Um homem dizia que eu tinha as pernas arqueadas!", relata a comunicadora, notando que este até enviou uma carta para dizer isto.

"Há um dia que o Goucha estava assim sentado, eu viro-me para o Goucha e começámos a brincar com essa mensagem que nos chegava todos os dias: 'Ó Goucha, achas que eu tenho as pernas arqueadas?'", questionou, em tom de brincadeira, enquanto arqueava as pernas propositadamente.

