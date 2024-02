O 'Você na TV' já deixou as manhãs da TVI, mas é inquestionável o papel que este programa teve na televisão portuguesa. O formato será lembrado hoje, dia 28 de fevereiro, numa emissão especial do 'Dois às 10' que, para além de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, contará ainda com Manuel Luís Goucha.

"Amanhã [dia 28 de fevereiro], o 'Dois às 10' vai ser muito especial. Cristina, Goucha e Cláudio vão estar à conversa com artistas cuja vida mudou após terem ido ao programa 'Você na TV'. Vai ser imperdível", pode ler-se na publicação com que a TVI informou os espectadores.

Importa lembrar que o 'Você na TV' estreou-se em 2004 e chegou ao fim em 2020. Foi apresentado durante largos anos por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, com Maria Cerqueira Gomes a assumir esse papel após a saída de Cristina para a SIC.

Aproveite para recordar na galeria algumas imagens do matutino da TVI que continua a deixar muitas saudades.

