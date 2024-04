Leonor Poeiras usou a sua conta no Instagram para partilhar um gesto que teve esta sexta-feira.

A apresentadora esteve na praia e decidiu cumprimentar e deixar elogios a todas as mulheres com as quais se cruzou.

"Hoje na praia desatei a dar boa tarde a toda a gente e a elogiar os fatos de banho! Todas as mulheres foram simpáticas e retribuíram. Somos umas fixes!", escreveu, na legenda de um vídeo no qual se pode ver o mar.

