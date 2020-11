Cristina Ferreira regressou à TV esta terça-feira, dia 10, após 14 dias afastada do pequeno ecrã por ter estado em isolamento profilático depois de ter contactado diretamente com uma pessoa infetada com a Covid-19 (neste caso, a cantora Bárbara Bandeira). E no dia do regresso, a apresentadora resolveu homenagear aqueles que a ajudaram a fazer 'magia' na TV.

"A acabar o dia relembro o início. Tenho mesmo muito orgulho na minha equipa e no desejo que todos têm de fazer cada vez melhor. Temos todos o mesmo nível de exigência. Queremos que os sonhos tenham a grandeza que o espectador nos merece", começa por referir a apresentadora, que esta terça-feira, com a ajuda da sua equipa, transformou o cenário do seu programa numa selva.

Por fim, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI contou aos seguidores o gesto de gratidão que teve para com a sua equipa após terminar o direto. : "Se é uma selva que seja uma selva a sério. O Pedro liderou a 'construção', o nosso aderecista. Mas hoje cheguei ao fim e fiz questão de agradecer a todos mais uma vez. É que nesta 'selva' tenho a sorte de ter os melhores companheiros de 'safari'. Vamos equipa".

Eis abaixo a publicação completa:

