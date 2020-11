Cristina Ferreira voltou à condução do 'Dia de Cristina' esta terça-feira, dia 10, e a primeira parte do programa ficou marcada pela abertura da emissão, momento em que o estúdio se apresentou como uma selva. A combinar com o cenário, a apresentadora optou por um look estilo safari em tons terra.

Depois do intervalo, surpreendeu na faceta sensual e feminina com um vestido blazer em vermelho, que combinou com umas sandálias douradas de salto alto.

Esta segunda escolha conquistou o coração dos espectadores e valeu a Cristina Ferreira os maiores elogios.

Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira fala de membros da sua equipa infetados com Covid-19