Animada por regressar ao ser formato, Cristina Ferreira começou o 'Dia de Cristina' desta terça-feira, dia 10, com uma palavra aos membros da sua equipa que estão em infetados com o novo coronavírus.

"O André Manso diz-nos 'fujam disto porque não tem graça nenhuma'. Estamos a trabalhar pelo computador [através de videochamada] e ao fim de três minutos diz que tem de ir embora. É um cansaço extremo", alertou a apresentadora.

Sem esquecer Ben (Ruben Vieira), a estrela da TVI mostrou-se impressionada com a voracidade do vírus: "O Ben era das pessoas com mais cuidados porque o filho tem asma. Ele estava bem de manhã e à noite tinha todos os sintomas".

"Um beijinho para eles todos", rematou.

Leia Também: 'Dia de Cristina' regressa com cenário inacreditável