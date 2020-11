Depois de duas semanas ausente por estar a cumprir o isolamento profilático, Cristina Ferreira regressou ao 'Dia de Cristina' esta terça-feira... com um cenário inacreditável.

A apresentadora transformou o estúdio num safari e não faltaram cascatas, plantas e animais artificiais e, claro, os modelitos pensados a rigor.

Na abertura do programa, a estrela da TVI contou ainda com a companhia de Cláudio Ramos. Joana Barrios juntou-se logo de seguida.

Recorde-se que o 'Dia de Cristina' foi emitido pela última vez no dia 21 de outubro e contou com a presença de Bárbara Bandeira. Dias mais tarde, a cantora anunciou estar infetada com covid-19, o que levou Cristina Ferreira a ter de cumprir isolamento, tal como é aconselhado pela DGS.

O regresso ficou marcado pelas surpresas em estúdio. Veja em detalhe no vídeo na galeria.

Leia Também: Cristina obrigada a regressar à TV sem "peças essenciais" da sua equipa