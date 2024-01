Um momento de luto é sempre difícil para todos os membros da família e no que diz respeito à realeza britânica não é diferente.

Contudo, mesmo em alturas de dor como esta, a princesa Ana mostrou que não deixa de pensar nos demais, pelo contrário.

Segundo a revista Hello!, Ana certificou-se de que todos os membros da família tinham a oportunidade de se despedir da rainha Isabel II, incluindo o príncipe Harry.

As informações são adiantadas no novo livro de Robert Hardman - 'Charles III: New King, New Court: The Inside Story' ('Carlos III: Novo Rei, Nova Corte: A História', numa tradução livre).

"Uma das primeiras decisões do rei foi pedir à princesa Ana para tomar conta da receção que se expandia rapidamente ao Castelo de Balmoral", esclarece.

"Ela cumprimentou-o com um abraço e levou-o até ao quarto da rainha, onde foi deixado para prestar a sua homenagem à avó. O Harry juntou-se depois à família. O pai ou o irmão não estavam lá", afirma ainda.

No mesmo livro é referido que a monarca morreu em "paz", durante o "sono". "Ela não terá dado conta de nada. Não houve dor", completa.

Recorde-se que Isabel II morreu a 8 de setembro de 2022.

