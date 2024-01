A princesa Eugenie não podia ter começado o ano de melhor maneira. Imagens divulgadas pela influenciadora norte-americana Hannah Bronfman mostram a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson a desfrutar de uma viagem em família (e com amigos) à Jamaica.

Numa das imagens, conforme poderá ver de seguida, Eugenie posa com o marido, Jack Brookbanks, que tem o filho mais novo, o pequeno Ernest, ao colo.

Já August, de dois anos, está com as outras crianças enquanto usa uma t-shirt verde. A revista Hello! nota mesmo que o menino é a "cara chapada" do príncipe Harry.

August é o menino de t-shirt verde no centro da imagem© Instagram - Brendan Fallis

Num outro registo Eugenie posa com o bebé Ernest na companhia de amigas e dos respetivos filhos.

Eugenie posa com Ernest e amigas© Instagram - Brendan Fallis

Vale notar que Eugenie e Jack foram pais pela segunda vez em maio do ano passado, com o nascimento do pequeno Ernest.

