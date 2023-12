Conciliar a vida profissional com a pessoal nem sempre é fácil e que o diga a princesa Eugenie. A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson abordou o assunto numa entrevista com a revista Hello!.

"É um pouco difícil", confessou, notando que tende a "gritar para um almofada" de vez em quando.

"O meu filho mais velho, que começou agora a falar, costuma perguntar - quando estou a fazer um telefonema no escritório - 'onde está a mamã?'. Mas quero ser capaz de mudar o mundo à medida que eles forem crescendo, por isso, felizmente estou a ser um bom exemplo nesse sentido", confessa.

Apesar de ter uma agenda ocupada, um vez que se dedica a uma causa - a Anti-Slavery Collective - que criou em 2017 com a mulher amiga, Julia de Boinville, a princesa diz que estabeleceu limites.

Assim, quando está com os filhos, August, de dois anos e Ernest, de seis meses, tende a estar no telemóvel o menos possível. "Trata-se de ser realista e de colocares limites a ti mesma", completa.

