Miguel Costa foi ao Estádio José Alvalade, na passada terça-feira, para assistir de perto ao jogo do Sporting contra o Manchester City. No Instagram, o ator partilhou algumas imagens dos adeptos a apoiar os leões, mesmo com a equipa a perder contra o clube inglês.

Por sua vez, Ana Marques não ficou indiferente à união dos adeptos português a apoiar o Sporting, que perdeu por 0-5, e decidiu destacar essas mesmas imagens na sua página de Instagram.

"Roubei este vídeo ao Miguel Costa. Clubismos à parte, ontem o futebol português mostrou uma autoestima que devia ser um exemplo para muitos aspetos da nossa vida", começou por comentar.

"Às vezes, parece que o futebol volta a ser desporto outra vez", rematou. Veja as imagens no vídeo da galeria.

