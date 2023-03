Sábado foi dia de pausa no trabalho para Júlia Pinheiro. A comunicadora, atualmente com 60 anos, aproveitou para descontrair e dedicar-se às tarefas domésticas, tal como revelou através da rede social Instagram.

"Dia de supermercado, flores, jornais e revistas. E de cozinhar. O boné não é estilo. É só para disfarçar um mau penteado. Bom fim de semana", declarou.

Às suas palavras, o rosto da SIC juntou um fotografia na qual surge no carro, de cara lavada e com o referido boné que a salvou do cabelo desarranjado.

Ora veja:

Leia Também: Ângelo Dala: "Já queimei um molho (de notas) com mais de mil euros"