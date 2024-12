Manuela Moura Guedes abriu o coração numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro para o videocast 'Menos Pausa'. A jornalista, de 68 anos, partilhou a sua experiência com a menopausa, realçando que no seu caso não tem noção de quando começou, uma vez que há quase duas décadas lida com os efeitos de uma grave depressão - que se iniciou após ter visto a sua carreira chegar ao fim.

"Coincidiu com um episódio muito marcante que foi acabar com a minha carreira profissional", realçou.

A convidada explicou que além da depressão, passou por outros problemas de saúde, nomeadamente enxaquecas - que se prolongaram ao longo de um ano - e que lhe provocavam um profundo mau estar. Manuela recorda, inclusive, uma situação em que teve um crise em plena baixa lisboeta, não conseguindo disfarçar.

"Continuo a tomar antidepressivos e, por vezes, a aumentá-los, mas não os consigo tirar", confessou. "Segundo os médicos eu sofri um trauma, um trauma do qual eu não consigo passar. Daí tomar antidepressivos, já tomei um bocadinho menos, e tive de voltar", realçou ainda.

"Vivo assim há quase 20 anos, não saio de casa quase. O mundo para mim é um bocado hostil", confessou.

Veja o episódio completo:

