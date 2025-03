Meghan Markle falou abertamente sobre os seus hábitos de limpeza, revelando um lado seu mais peculiar (até então desconhecido).

No terceiro episódio da sua nova série na Netflix - 'With Love, Meghan' - a duquesa de Sussex juntou-se ao chef Roy Choi para fazer galinha frita com kimchi e vegetais.

Nesta ocasião revelou: "Não sou desarrumada na cozinha. Vou sempre limpando à medida que vou cozinhando."

Entretanto, Roy afirmou: "Eu limpo sempre os quartos de hotel antes de ir embora. Não sei se fazes isso."

"Faço. Arrumo, faço a cama ou ponho as toalhas sujas na banheira, certo?", respondeu a duquesa de Sussex.

Meghan realça que nesses momentos imagina sempre a mãe ou a avó a cobrarem-lhe as "boas maneiras" que aprendeu em casa.

