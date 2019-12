Esta quarta-feira, dia 18, a família real britânica reuniu-se no Palácio de Buckingham para o tradicional almoço de Natal. Todas as personalidades foram vistas a entrar no espaço dentro das suas viaturas, mas nem assim Kate Middleton, de quem vamos falar, se livrou de um apertado escrutínio nas redes sociais.

Conforme foi evidenciado através de várias publicações de admiradores da realeza no Twitter, nas primeiras fotografias captadas por paparazzi é possível ver a mulher de William com uns brincos de pérola.

Contudo, à saída do palácio percebe-se que a duquesa de Cambridge já não os tinha.

Uma das teorias apontadas foi a possibilidade das joias serem tão desconfortáveis que Kate se viu obrigada a tirá-las...

Leia Também: George e Charlotte deverão fazer a sua estreia na caminhada de Natal