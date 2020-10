A viver um momento de dor profunda devido à morte do terceiro filho, Chrissy Teigen e John Legend comoveram a Internet esta quinta-feira ao partilharem com os seus seguidores esta trágica notícia.

Jack, o terceiro filho do casal, acabou por morrer durante o parto devido às várias complicações que marcaram a gestação e levaram a mulher de John Legend a ser internada no passado fim de semana. Chrissy Teigen sofreu um forte sangramento e nem as várias transfusões de sangue que fez conseguiram evitar o pior.

Agora, foi a mãe da modelo a emocionar os fãs do casal ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as imagens do momento em que se despediu do neto no hospital.

"O meu coração dói tanto. Amo-te, bebéJack", pode ler-se na legenda da impactante publicação.

