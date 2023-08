A atriz de 22 anos sofre com a distância dos pais, que ficaram com grande parte do lucro dos seus trabalhos.

Depois da entrevista reveladora que Larissa Manoela deu ao programa 'Fantástico' da Globo, na qual contava que se afastou dos pais após ter descoberto que estes não tinham sido transparentes com ela em relação às empresas que detinham e à percentagem que cabia à jovem atriz, o SBT, canal concorrente da Globo, procurou Silvana Taques e Gilberto Elias - pais de Larissa - para ouvir a sua versão dos factos. Numa entrevista a Chris Flores para o programa 'Domingo Legal', a mãe da atriz brasileira desmente a filha e diz que é falso que a jovem não tivesse acesso ao seu dinheiro e que tivesse de pedir autorização aos pais até para comprar milho na praia, tal como a própria Larissa afirmava na entrevista que deu. Silvana Taques garante que quando a filha fez 18 anos passou a ter acesso a um cartão de crédito black, ou seja, sem limite, e que ela poderia usar quando quisesse. No entanto, e sem que tivesse sido anunciado, o 'Fantástico' voltou a falar sobre o tema, mostrando uma troca de mensagens entre Larissa e a mãe, que terá acontecido no último Natal, na qual a atriz deseja festas felizes aos pais e a mãe lhe responde com um palavrão, dizendo para a filha esquecer que Silvana é mãe dela e afirmando que apagou a mensagem sem sequer a ler. [Legenda]© Instagram "Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha", começou por escrever a atriz. "Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo. Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui pra quando você quiser", concluiu, uma mensagem à qual recebeu uma resposta grosseira. "Vai à m****, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também", pode ler-se nas respostas que Silvana deu à filha. De recordar que na entrevista que deu ao 'Fantástico', Larissa Manoela, que começou a trabalhar como atriz aos seis anos, indicou não ter conhecimento da real percentagem que lhe cabia nas três empresas que tinha com os pais, tendo descoberto que na primeira empresa tinha apenas 2%, enquanto os pais detinham os outros 98%, quando Silvana e Gilberto haviam dito à filha que cada um tinha 33,3% da empresa. Entretanto, o programa da Globo mostrou ainda provas de que os pais de Larissa desviaram cerca de cinco milhões de reais (perto de um milhão de euros) de uma das empresas para uma conta deles.