Meghan Markle juntou-se ao marido, o príncipe Harry, ao príncipe William e a Kate Middleton para uma caminhada no Castelo de Windsor, este sábado, dois dias após a morte da rainha Isabel II.

Depois de terem visto as homenagens que foram deixadas no lado de fora do castelo, os dois casais caminharam entre a multidão. E um dos momentos que marcou esta surpresa 'visita' foi protagonizado por Meghan Markle.

A duquesa de Sussex, de 41 anos, deu um carinhoso abraço a uma adolescente que estava no local. A jovem conversou com a CNN e relatou este momento especial.

"Estávamos apenas à espera que ela viesse, e ela aproximou-se de mim e perguntou o meu nome", começou por contar. "Perguntei-lhe se podia dar-me um abraço, e ela abraçou-me. Foi um momento incrível. Ainda estou a tremer", acrescentou.

Questionada sobre a razão de querer abraçar Meghan, a jovem explicou que "admira" a duquesa de Sussex e "parecia a coisa certa a fazer".

Também lhe perguntaram se sentia que era a coisa certa a fazer pela morte da rainha ou por causa da relação de Meghan com a família real, e a adolescente respondeu: "Acho que ambos. Foi muito bom ver o William, a Kate, a Meghan e o Harry juntos. Só lhe queria mostrar que ela é bem-vinda aqui e queria abraçá-la depois de tudo o que aconteceu".

Por sua vez, Harry confessou que o castelo é agora um "lugar solitário".

