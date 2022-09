Foi enquanto conversava com a multidão que estava do lado de fora do Castelo de Windsor, no sábado, que o príncipe Harry falou da partida a avó, a rainha Isabel II.

O duque de Sussex saiu de mãos dadas com a mulher, Meghan Markle, ao lado do irmão, o príncipe William, e da cunhada, Kate Middleton.

"Lá em cima é um lugar solitário agora sem ela", disse a uma das pessoas que estava entre a multidão, apontando para o Castelo de Windsor, como relata o The Sun.

"Qualquer sítio em que estivesse, sentíamos a sua presença por toda a parte", acrescentou, continuando a falar de Isabel II.

