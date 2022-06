As celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II foram marcadas por vários momentos, sendo que a subida da família real à varanda do Palácio de Buckingham foi um dos que mais se destacou.

Depois do pequeno Louis ter dado nas vistas com as várias caretas que fez por causa do barulho dos aviões, eis que os irmãos mais velhos também protagonizaram um momento engraçado.

A certa altura, conforme nota a revista Hola!, enquanto cantava ‘God Save the Queen’, Charlotte, de sete anos, apanhou um susto.

“Esta assustou-te”, comentou George, de oito anos. “Até dei um pulo!”, respondeu Charlotte, enquanto os dois se riam discretamente.

