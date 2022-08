Ana Bravo foi a convidada de Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 18 de agosto. A conhecida nutricionista abriu o coração, recordando um diagnóstico que recebeu do médico e que a deixou abalada: a dificuldade em cumprir o sonho de ser mãe.

"Curiosamente, aquilo que o meu médico me diz agora é que não concorda com esse diagnóstico", afirma, com um ligeiro sorriso.

"Foi após a morte do Pedro. Tive uma alteração hormonal grande e foi nessa altura que me disseram que seria difícil de engravidar", revela, lembrando a morte súbita de um dos irmãos que a afetou bastante.

Ana Bravo diz que apesar de tudo "sempre teve muita fé em Deus" e que isto a tem ajudado nos momentos mais difíceis.

Veja o momento.

