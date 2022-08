Ana Bravo foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 18 de agosto, e entre várias coisas acabou por abordar o relacionamento que viveu com José Fidalgo.

"Em termos profissionais não foi bom. Antes, quando tinha o lançamento de um livro, tinha a comunicação perfeita, a partir do momento em que as pessoas queriam saber da minha vida pessoal e eu não lhes dava nada criou-se o 'não me dás nada da tua vida pessoal mas quando lançares outro livro também não estou lá", atirou.

A nutricionista vive agora um novo amor com Daniel Cabral.

Leia Também: Jonah Hill vai deixar de promover os seus filmes. A razão