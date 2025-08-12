O romance de Fanny Rodrigues e Detchi, cujo nome verdadeiro é Bernardo Calheiros, segue de 'vento em popa'! O casalinho - que no passado dia 5 de agosto completou o primeiro mês de namoro - fez uma escapadinha a Pinhão, no Douro.

Na sua página de Instagram, na qual conta com uma comunidade de mais de meio milhão de seguidores, a antiga apresentadora do 'Somos Portugal' partilhou várias imagens desta romântica viagem.

"Não há verão para mim sem uma vinda ao Pinhão. E não fica por aqui! Está no meu coração e agora no do meu Bernardo também", realçou Fanny na legenda da partilha.

Amor por um lado, zanga por outro

Se por um lado Fanny tem motivos para sorrir, uma vez que voltou a encontrar o amor ao lado do músico, natural de Viseu, por outro vive um drama familiar.

Ao que tudo indica, Fanny está de costas voltadas com a irmã, Carina Rodrigues. Para além das duas se terem deixado de seguir nas respetivas contas de Instagram (algo que já tinha acontecido anteriormente), Carina emitiu ainda um comunicado nas redes sociais que não passou despercebido:

"Agradeço que se dirijam a mim como Carina Rodrigues. Não quero mais, nem tolero mais associações a terceiros. Obrigada".

Desta forma, a jovem mostrou - embora que não de forma direta - que não quer ser mais associada à irmã, como sempre aconteceu até ao momento.