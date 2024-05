Chris Hemsworth, uma das maiores estrelas de Hollywood, deu uma entrevista à CNN Portugal a propósito do lançamento do seu novo filme - 'Furiosa', da saga 'Mad Max', no qual dá vida a um vilão.

Durante a entrevista, o ator, de 40 anos, falou ainda de Portugal, revelando o destino que gostaria de conhecer.

"Onde é a... a onda gigante? Esqueci-me", notou Chris.

"Nazaré, sim! Quero ir lá", acrescentou, quando relembrado do nome da vila.

