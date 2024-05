Elsa Pataky e Chris Hemsworth viveram um dia inesquecível depois de assistirem pela primeira vez a uma estreia com os filhos mais novos.

Embora o ator seja o protagonista do filme 'Furiosa: A Mad Max Saga', e do visual deslumbrante que a atriz usava, foram os seus filhos gémeos que captaram todos os olhares quando pisaram a passadeira vermelha.

O casal posou para as câmaras com Sasha e Tristan, de dez anos, assim como com os pais do ator. A grande ausente da noite foi India Rose, a filha mais velha de Chris e Elsa, de 11 anos.

Veja as fotografias na galeria.