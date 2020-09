Depois de ter estado com uma pessoa infetada com Covid-19, Jorge Gabriel foi obrigado a cumprir um período de quarentena. Durante esta fase, o apresentador foi surpreendido com uma memória da infância, recordação que fez questão de partilhar com os fãs.

"Não, não é o Pedro. Sou eu ao pé da minha prima Lurdes, em Moura. O confinamento fez me chegar recordações boas", escreveu na legenda da fotografia antiga que publicou, este sábado, na sua página de Instagram.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores.

