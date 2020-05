A relação entre a princesa Diana e a sogra, a rainha Isabel II, nunca se fez notar de grande empatia. Foram dados a conhecer vários episódios que assim o comprovam e um dos exemplos aconteceu num almoço de Natal em Sandringham.

Na altura, a esposa do príncipe Carlos aproveitou o facto da família estar reunida para questionar a monarca se considerava que a realeza seria relevante numa Europa federal, questão que Isabel II considerou uma provocação.

Importa referir que este episódio foi relatado no livro 'Diana: Her True Story', da autoria de Andrew Morton, e vai de encontro à imagem que a princesa do povo desenvolveu em relação à realeza, que considerava um regime antiquado e sem relevância nos tempos modernos.

