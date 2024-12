Ao que se consta, a princesa Diana "odiava" passar o Natal em Sandringham com a família real, segundo o biógrafo Andrew Morton, cita a People.

No livro 'Diana: Her True Story', o autor diz que logo no primeiro Natal em Sandringham, em 1981, cinco meses depois de se casar com o agora rei Carlos III, a falecida princesa Diana não gostou da experiência.

No Natal do referido ano, a princesa de Gales estava grávida do primeiro filho, o príncipe William, que nasceu seis meses depois, a 21 de junho de 1982.

Além dos enjoos matinais por causa da gestação, a princesa Diana ainda tirou tempo para "comprar presentes caros e atenciosos para os novos familiares", como relatou a Vanity Fair.

A princesa ter-se-á empenhado nos presentes para a família real, mas na verdade, descobriu depois, a realeza só trocava prendas divertidas, na brincadeira. Um exemplo dado foi o facto de Diana ter oferecido à princesa Ana uma camisola em caxemira e ter recebido em troca um suporte para o papel higiénico.

"Foi muito tenso", terá confidenciado a princesa de gales a Andrew Morton. "Eu dava os presentes, e o Carlos assinava os cartões. Foi uma deceção. Muita tensão, comportamentos tontos, piadas tontas que os de fora achavam estranhas, mas os de dentro entendiam. Eu era [uma estranha]", acrescentou.

O último Natal que a princesa Diana passou com a realeza em Sandringham foi em 1991, antes de se separar de Carlos, em 1992.

