Nuno Markl é um um dos melhores contadores de histórias da 'nossa praça', contudo, também é verdade que os factos curiosos com que se depara nos seus dias contribuem para este talento.

Na sua página de Instagram, o radialista da Comercial e apresentador do 'Taskmaster' partilhou com os seguidores uma descoberta curiosa que, recentemente, o filho, Pedro, fez.

"Há um carro abandonado no meu bairro. Há tantos anos, que vegetação começou a crescer-lhe pelos pneus acima, numa espécie de pequeno diorama, de um carro só, de um mundo pós-apocalíptico tipo 'Last of Us'. Ainda não há muito tempo pernoitava lá um sem-abrigo, e aguentou mais umas noites mesmo depois de alguém ter partido o vidro traseiro do carro (provavelmente para assegurar que ninguém lá pernoitasse)", contextualiza.

"Hoje aconteceu um daqueles momentos em que a realidade se arma em coisa digna de ficção. Enquanto eu tirava umas coisas do meu carro, o meu filho vai até ao carro abandonado ver o que lá está dentro e o que ele diz não era o tipo de coisa que eu estivesse à espera:

- O carro está cheio de poemas", conta.

"O meu espanto foi de tal ordem que tive de lhe pedir que repetisse. Uma pessoa espera que um carro abandonado esteja cheio de várias coisas: lixo, vidros partidos, vegetação daninha.

- O carro está cheio de quê?!

- De poemas - diz o Pedro, naquele tom adolescente blasé de quem ainda acha que tudo é mais ou menos normal.

Fui ver. Sim, de um dia para o outro o interior do carro abandonado ficou cheio, mesmo cheio de poesia. Folhas e folhas A4 impressas com poemas, letras de canções, tudo triste e melancólico - mas não sem um ou outro laivo de esperança", completa.

