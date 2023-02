Raquel Strada viveu momentos de grande felicidade durante umas férias que passou no Brasil. A digital influencer, de 40 anos, viveu os encantos do Carnaval do Rio de Janeiro, conforme partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, onde abriu um 'álbum de fotos'.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Strada esteve muito bem acompanhada num dos camarotes do sambódromo. No grupo encontrava-se, por exemplo, a atriz da Globo, Bárbara Paz.

Outra das pessoas com quem posa é com Francisca Pereira, mulher de Ricardo Pereira.