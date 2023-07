"Um dia, saberei dizer da felicidade que sinto no dia do teu aniversário! Ai, Pedro… se tu soubesses". Foi com estas palavras que Tânia Ribas de Oliveira começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde celebra publicamente o aniversário do filho mais novo, que completa sete anos esta sexta-feira.

A semana da apresentadora termina com esta comemoração especial, data que não deixou passar em branco.

"Bebé canguru nos primeiros meses, sempre colado a mim dia e noite. Conquistaste o mundo com o teu sorriso único, rasgado, puro. Não há uma única pessoa a quem sejas indiferente porque és mesmo um miúdo incrível e marcante! Nem sonhas o quanto te amamos, o quanto a tua alegria e o teu feitio tão teu nos conquistam todos os dias. Todas as horas e todos os instantes", disse a mamã.

"Sorte a da fada dos dentes, do Coelhinho da Páscoa e do Pai Natal que ainda têm em ti um fiel crente! - só existem para quem acredita! Sorte a de todos os super-heróis, dos jogadores de futebol e de outros desportos que segues com tanta paixão! Sorte a do Tomás por ter um irmão desafiante e cúmplice como tu. Sorte a minha e a do pai por seres igualmente doce e cada vez mais crescido e cheio de personalidade. Sorte a do mundo, meu amor querido, por viveres cheio de garra os teus dias, a mostrar que basta acreditarmos e somos o que quisermos ser", acrescentou na mesma publicação.

"És o que quiseres ser! Estamos aqui, sempre! Agarra o dia, é teu! Parabéns, amor lindo", completou.

De recordar que além de Pedro, Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, são também pais de Tomás, que nasceu em 2012.

