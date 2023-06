Chegou a dizer-se que no ano passado, Tânia Ribas de Oliveira foi sondada para ingressar na TVI, embora tenha recusado o convite. Este rumor, difundido por alguma imprensa cor de rosa, nunca foi confirmado e foi agora, uma vez mais, abordado publicamente.

A apresentadora esteve no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e Inês Lopes Gonçalves fez a seguinte questão: "Recusaste um convite da TVI e continuas na RTP. Preferes continuar com as audiências em baixo para não aturares a diretora de Queluz de Baixo?".

Tânia, de forma a esclarecer tudo, começou por responder: "Eu nunca disse que recebi um convite da TVI e depois, partindo logo desse pressuposto, eu sou uma pessoa muito leal e estou muito feliz na RTP. Não digo isto porque são eles que me pagam e talvez me ficasse mal dizer mal, mas sou mesmo muito feliz na RTP… e as audiências já não estão tão em baixo como estavam".

Ainda sobre as audiências, Tânia fez notar que as mesmas dariam "muita conversa".

Veja aqui este momento.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira foi surpreendida ao chegar à RTP após aniversário