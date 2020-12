Iury Mellany e Daniel Monteiro são a prova de que o amor pode mesmo acontecer dentro de um reality show. O casal, que se conheceu no programa 'Big Brother 2020', continua apaixonado e mais feliz que nunca.

Como forma de partilhar com os fãs o amor que os une, os dois decidiram fazer um calendário do advento com fotografias de Natal de ambos.

A ideia original começou no início de dezembro e promete terminar a dia 25. Até lá, todos os dias, Iury e Daniel presenteiam os fãs com as mais amorosas fotografias relacionadas com a época.

Importa referir que para conseguirem concretizar este calendário, o casal contou com a ajuda de um fotógrafo - Mario Marques.

Veja na galeria a contagem decrescente para o dia de Natal de Iury e Daniel.

