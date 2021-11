Selena Gomez e Cara Delevingne foram assistir ao jogo do New York Knicks no Madison Square Garden, na noite de quarta-feira, e acabaram por ser apanhadas pelas câmaras.

Ao início, ambas ficaram parece que meio envergonhadas, a olharem uma para a outra e a rir. Entretanto, Selena Gomez decidiu inclinar-se e dar um beijinho no rosto de Cara Delevingne.

Um momento que foi gravado e partilhado na Internet. Veja na publicação abaixo:

