Tony Carreira recorreu à sua conta oficial de Instagram para na manhã de quarta-feira reforçar o apelo ao contributo na nova campanha da Associação Sara Carreira.

"Juntos, com um telefonema, fazemos a diferença", começa por afirmar o músico, lembrando que estão abertas as linhas para que com uma chamada telefónica, para o 760 20 21 21, consiga contribuir com 1€ para o projeto criado em homenagem à filha de Tony Carreira e que tem como objetivo ajudar jovens estudantes.

"Ajude-nos a ajudar os 21 bolseiros e tantas outras crianças. Em meu nome e em nome da minha família, o meu MUITO OBRIGADO", termina o famoso músico português.

Sara Carreira, recorde-se, morreu em dezembro de 2020 na sequência de um trágico acidente de viação. Tinha 21 anos.

