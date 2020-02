Grávida pela primeira vez, Débora Monteiro faz questão de registar vários momentos da sua gestação para mais tarde recordar. Ainda esta segunda-feira, por exemplo, a atriz partilhou duas fotografias que mostram a evolução do seu corpo.

"Antes e depois. 8 meses de diferença, luz de verão e luz de inverno, gémeas a caminho...", afirmou na legenda da publicação.

Recorde-se que as bebés são fruto do relacionamento de Débora com Miguel Mouzinho.

Ora veja...

