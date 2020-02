Débora Monteiro escolheu um dia com um significado muito especial para partilhar com os seus seguidores do Instagram qual o sexo dos seus filhos gémeos. Grávida pela primeira vez, foi no dia de aniversário do namorado, Miguel Mouzinho, que a atriz contou estar à espera de duas meninas.

"Hoje o homem cá de casa, o meu companheiro, está de Parabéns. Já fui lamechas ontem e vou continuar a ser, porque estamos a viver o melhor momento das nossas vidas- Sim, Mi, vamos realizar o nosso maior sonho e melhor ainda vamos ter duas meninas, como tu tanto querias", contou, satisfeita pelo concretizar daquele que é também um dos seus maiores desejos.

"Eh lecas... Só mulherio à tua volta... Amo-te e que a vida te sorria sempre, connosco ao teu lado a viajar e criar memórias por esse mundo fora", terminou a futura mama.

