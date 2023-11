Júlia Belard foi mãe pela segunda vez há precisamente oito meses e usou as redes sociais para partilhar fotografias do pequeno Sebastião em conjunto com um texto amoroso.

"O ano mais difícil da minha vida, trouxe também a maior alegria. Engraçada esta dicotomia da vida, que me faz chegar a uma só conclusão. Mesmo nos dias de chuva, há um raio de sol que se abre, e é a partir daí que nasce o arco-íris. Nosso Sebastião, (o bebé que não tinha nome!) faz hoje oito meses e não vos consigo explicar o quanto é amado por todos nós, mas consigo dizer-vos que é o bebé mais querido, mais bem disposto e mais amoroso do mundo", começou por escrever a atriz, recordando que só alguns meses depois de o bebé nascer é que revelou o como ele se chamava, uma vez que recebia muitas perguntas dos seguidores a questionar o motivo pelo qual não divulgava o nome do bebé.

"Todos os dias me ensina, todos os dias me faz crescer, todos os dias me faz querer ser melhor (clichê ranhoso bem verdadeiro). E quando o meu olhar murcha, o seu sorriso ilumina-me e enche-me a alma de alegria. Obrigada, meu bebé precioso", concluiu.

